Niğde Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Kış aylarının gelmesi ve yağışların başlaması nedeniyle Niğde
Belediyesi kar, donma ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri aldı.
Niğde Belediyesi olumsuz kış şartlarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için karla mücadelede son hazırlıklarını tamamladı. Araç
ve yaya yollarında vatandaşın sorunsuz bir kış geçirmesi için gerekli tedbirleri alan Niğde Belediyesi teyakkuzda. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan kar yağışına karşı ekiplerin karla mücadeleye başladığını belirterek; "Belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla kışa hazırız. Ekiplerimiz vatandaşımızın kış mevsiminde herhangi bir sorun yaşamaması için vardiyalı şekilde çalışıp halkımızın hizmetinde olacak. İnşallah bu kışı da sorunsuz bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE
Araç,Niğde
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:36