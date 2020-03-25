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Niğde Belediyesi Parkları yıkadı

Niğde'nin en yoğun noktalarından yeni çarşı, şadırvan parkı ve çevresi, korona virüs tedbirleri kapsamında yıkanarak, dezenfekte edildi.

25.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:07
Niğde Belediyesi Parkları yıkadı
Niğde 'nin en yoğun noktalarından yeni çarşı, şadırvan parkı ve çevresi, korona virüs tedbirleri kapsamında yıkanarak, dezenfekte edildi.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni çarşı, şadırvan parkı ve çevresi olmak üzere halkın yoğun olduğu alanları temizledi. Ekipler ayrıca, yıkama ve süpürge araçlarının su tanklarına dezenfektan ve çeşitli temizlik kimyasalları da koyarak korona virüse karşı önlemlerini sıklaştırdı.

Evde tek başına yaşayan yaşlılara da sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade eden Başkan Özdemir, "Dün yeni çarşı ve şadırvan parktaki bankları korona virüs önlemleri kapsamında kaldırdık. Bugün de şadırvan park ve yeni çarşıda temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik. Bu süreci devletimizin aldığı tedbirlerle inşallah en kısa sürede atlatacağımıza inanıyoruz. Kurumların aldığı tedbirlerin yanında birey olarak da sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayarak, toplu alanlarda bulunmayarak salgını minimize etmemiz bizim elimizde. Her birimiz kurallara uyarak inşallah bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

Belediyenin mücadele çalışmaları vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler : Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel

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