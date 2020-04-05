Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyor

Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyorNİĞDE Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanlarının özel araçlarını ve konutlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.

05.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:30
Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyor
NİĞDE Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanlarının özel araçlarını ve konutlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.
Niğde Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Yiğit belediye olarak bütün kamu kurum ve kuruluşların araçlarını dezenfekte ettiklerini söyledi. Özellikle sağlık çalışanları ve emniyet mensuplarının ve kolluk kuvvetlerinin araçlarını dezenfekte ettiklerini belirten Yiğit, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının alkışı hak ettiğini kaydetti.
Kamu çalışanlarının sağlıklarını son derece önemsediklerini kaydeden Yiğit, şunları söyledi
Onların da sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet yapabilmeleri ve kamu hizmetlerini sürdürebilmeleri bizim için son derece önemli. Kolluk kuvvetlerimizin bütün araçları, 24 saat boyunca, her vaka sonucunda veya herhangi bir olaya intikalde şüpheli bir durumlarda dezenfekte edilmektedir. Belediye olarak her türlü tedbirimizi ve ön hazırlıklarımızı yaptık. Sadece araçları değil, tüm kamu kuruluşlarının hizmet binasında da çalışmalar yapıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bu kapsamda tüm sağlık personellerinin kişisel araçlarını ve talep etmeleri halinde evlerini de dezenfekte ediyoruz. Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel

Haberin Videosu :

Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Niğde Belediyesi, sağlık çalışanlarının kişisel araçları ve kamu araçlarını dezenfekte ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Koronanın tedavisinde en etkili ilaç’ Türkiye’de üretilmeye başlandı Haberler
'Koronanın tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye’de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla Haberler
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi Haberler
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı Haberler
Salgında işçi çıkarmama kararı alan firmadan itiraf: 300 aracımız kaldı
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç Haberler
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı, evden katılınacak 23 Nisan programı hazırlıyor
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya’daki şirket, Erdoğan’ın ’Kesinti yapılmasın’ çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti

Son Dakika Güncel Haberleri

15:08: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber 15:08: Hayat eve sığdı, Bursa sessizliğe büründü - Haber 15:08: Korona virüsüne karşı vatandaşlara böyle destek oluyor - Haber 15:08: KORANAVİRÜSE RAĞMEN KAHVEHANEDE KUMAR OYNAYAN 15 KİŞİ YAKALANDI - Haber 15:08: Keşan'da marketlerde maske denetimi yapıldı - Haber 14:47: 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı - Haberler 12:39: Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi - Haber 12:28: Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor - Haber 11:50: Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber