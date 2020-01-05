Haberler » Güncel » Niğde Belediyesi yılın ilk Meclis toplantısını yaptı - Haber

Niğde Belediyesi yılın ilk Meclis toplantısını yaptı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Başkanlığında 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumu gerçekleştirildi.

05.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:19 Niğde Belediyesi yılın ilk Meclis toplantısını yaptı
Belediye Başkanı Emrah Özdemir Başkanlığında 2020 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumu gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısı, yapılan yoklamanın ardından bir önceki toplantıda alınan karar özetlerinin okunup oylanması ile devam etti. Gündeme alınarak Ocak ayı ilk oturumunda görüşülen 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

Denetim Komisyonu Seçildi

Belediye Kanunun 25. maddesi gereğince Niğde Belediyesinin, 2020 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Yahya Dökmetaş, Elif Aktaş Öztürk, Nevzat Türkan, İdris Türköz, Cumhur Durmaz Denetim Komisyon Üyeliğine seçildi.

Canlı yayınlanan meclis Ocak ayı birinci oturumunu başlatarak Belediye Meclis üyelerinin yeni yılını tebrik eden Başkan Özdemir, mecliste alınan yetki kapsamında belediye bünyesine kazandırılan hizmet araçlarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek katkılarından dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:22   Dili sürçen Netanyahu "İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz" dedi - Haber
16:22   Konya'da köpek dövüştürüp bahis oynayan 28 kişiye para cezası uygulandı - Haber
16:22   AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle buluştu - Haber
16:20   Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu - Haber
16:20   Belediye başkan yardımcısı engelli öğrenciyi kendi aracıyla okula götürüyor - Haber
14:26   İngiltere, Süleymani'nin öldürülmesini "meşru müdafaa" olarak nitelendirdi - Haber
13:33   Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
13:21   Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
5.01.2020 16:23:24