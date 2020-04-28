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NİĞDE Bu ekmek Ramazan'da tok tutuyor, 3 ay bayatlamıyor

Bu ekmek Ramazan'da tok tutuyor, 3 ay bayatlamıyorNİĞDE'de genellikle köylerde tüketilen 'çörek' olarak bilinen patatesli ekmek, Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.

28.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:47
Bu ekmek Ramazan'da tok tutuyor, 3 ay bayatlamıyor
NİĞDE'de genellikle köylerde tüketilen 'çörek' olarak bilinen patatesli ekmek, Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.
Yöresel olarak tüketilen çörek, un ile patatesin karışımından oluşuyor. Niğde çöreği, Ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilmesi durumunda tok tutma ve 3 ay bayatlamama özelliğiyle de dikkat çekiyor. Fatma Sayın, bu ekmeği çocukluğundan bu yana yaptığını belirterek, "Köyde evlerimizde yaptığımız çörek ekmeğini şehirde de satarak ev ekonomisine katkıda sağlamak istedim. Fırında kız kardeşim ile kız çocuklarımız bize yardım ediyor. Bu düşünceyle bir fırın tutarak çalışmaya başladım. 1 aydır çörek ekmeği üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan ayının gelmesiyle bu ilgi daha da arttı. Bir tanesini 3 liradan satıyoruz?? dedi.
Bu çörek ekmeğini yıllardır köylerinde yapıldığını anlatan Fatma Sayın, "Çörek ekmeğini un, patates, süt gibi doğal ürünlerle yapıyoruz. Üzerine de kızarması için ayran sürüyoruz. Ekmeğimiz doğal olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor. Ramazan ayında da tok tutma özelliği var. Aynı zaman da dolapta saklandığı sürece 3 ay boyunca bayatlamadan tüketebiliyoruz?? diye konuştu. NİĞDE Bu ekmek Ramazan’da tok tutuyor, 3 ay bayatlamıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Niğde, Güncel, Haber

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