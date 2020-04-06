Niğde'de 1 belde daha karantina altına alıntı
Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
06.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:34
Son belde ile Niğde'de toplamda 1 köy 2 belde karantina altına alınmış oldu.
Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy Beldesi 06.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur" denildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA