Niğde'de 1 Haftada 4 Ayrı Deprem Meydana Geldi

Kaynak: DHA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener, kentte peş peşe meydana gelen depremleri küçük depremler olarak nitelendirdiklerini korkacak bir durum olmadığını söyledi. Şener, Niğde'de 1 hafta içinde 1.7 ile 2. 4 büyüklüğünde 4 ayrı deprem meydana geldiğini belirterek şöyle konuştu 'Yaptığımız incelemelerde son bir hafta süresince Sazlıca, Bor'da ve Niğde'de yerin aşağı yukarı 5 kilometre derinliğinde 1.7 ile 2. 4 büyüklüğünde 4 ayrı deprem meydana gelmiş. Ankara Paşadağı'nda başlanıp Bor'da sonuçlanan Tuzgölü Fay Zonu (TGFZ) üzerinde meydana gelen deprem Tuzgölü Fay Zonun Bor sekmendi üzerinde meydana gelmiş. Bor segmendi aktif bir fay hattı üzerindedir. Her zaman belirtildiği gibi ülkemiz bir deprem ülkesi dolayısıyla bu deprem gerçeği ile bizim yaşamımız gerekiyor. Rahmetle Ahmet Mete Işıkara'nın bir söz vardır 'deprem öldürmez bina öldürür ' diye. Bizim deprem ülkesi gerçekliğinden her han her yerde deprem olur mantığı ile depreme dayanıklı binalar yapmamız gerekiyor. Bu binaları yaparken de dışının boyası ve mutfaktaki mermerlerin kalitesinden çok zemin kalitesinin önemli olması ve bunlarında sağlanabilmesi için mevcut yapı denetim firmalarında yer bilimcilere istihdam olanakları sağlanması gerekmektedirö dedi.Niğde'de son günlerde yaşanan depremlerin küçük diye nitelendirdikleri depremler olduğunu anlatan Şener, 'Korkulacak durum değil. 2.4 büyüklüğünde bir deprem. Küçük diye nitelendirdiğimiz depremlerden bir tanesi. Bu tür fay atlarında depremlerin arka arkaya olmaları normaldir. Şuan ki verilere ve bilgilerimize göre herhangi korkulacak bir şey olamadığını söylemek isterimö dedi