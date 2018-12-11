Niğde'de 1'i Bebek 4 Kişi Sobadan Zehirlendi

Niğde
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 1'i bebek 4 kişi sobadan zehirlendi. Merkez
Şahinali Mahallesi'nde Ahmet G. (68) ve Semiha G. (67) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Komşuları tarafından çağrılan ambulans ile yaşlı çift Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer zehirlenme olayı ise Çiftlik
ilçesine bağlı Divarlı
Beldesinde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Rabia Ö. (24) ve yaşındaki Cansu Ö. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı.
4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE
Ömer Halisdemir,Merkez,Niğde
11 Aralık 2018 Salı 15:43