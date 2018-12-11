11 Aralık 2018, 15:43
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Niğde'de 1'i Bebek 4 Kişi Sobadan Zehirlendi

Niğde

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 1’i bebek 4 kişi sobadan zehirlendi.

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 1'i bebek 4 kişi sobadan zehirlendi.

Merkez Şahinali Mahallesi'nde Ahmet G. (68) ve Semiha G. (67) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Komşuları tarafından çağrılan ambulans ile yaşlı çift Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer zehirlenme olayı ise Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı Beldesinde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Rabia Ö. (24) ve yaşındaki Cansu Ö. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE Ömer Halisdemir,Merkez,Niğde
11 Aralık 2018 Salı 15:43



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