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Niğde'de 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Niğde'de bir restoranda çalışan iş arkadaşını öldürüp 4 kişiyi de yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:56Niğde'de 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
'de bir restoranda çalışan iş arkadaşını öldürüp 4 kişiyi de yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan olay sonrası polise direnen zanlının görüntüleri kameralara yansıdı.

Dün Niğde'de bir restoranda çalışan M.Ş. iş arkadaşı M.T.'yi öldürüp 4 kişiyi de yaralayıp kaçmıştı. Olay sonrası polise teslim olmak istemeyen zanlı elindeki bıçağı boğazına dayadı. Bir süre polise direnen zanlı polisin ikna etmesi üzerine teslim oldu. İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan zanlının polise direnmesi ve ikna edilmesi görüntüsü kameralara yansıdı. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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