Niğde'de 1 köyde karantina kaldırıldı
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir Ulukışla Köyü'nde uygulanan karantina kaldırıldı.
16.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:46
Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan'da karantina tedbirleri uygulanmaya başlanan ilçeye bağlı Ulukışla Köyü'nde, sağlık taraması sonucunda şüpheli vakaya rastlanılmaması nedeniyle karantina kaldırıldı. Niğde'de korona virüs tedbirleri kapsamında Altunhisar ilçesi Karakapı, Çiftlik ilçesi Bozköy beldeleri, merkeze bağlı Alay beldesi ve Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Köyü'nde karantina uygulaması devam ediyor. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Etiketler: Altunhisar, Ulukışla, 1 Nisan, Niğde, Güncel