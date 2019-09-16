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Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi

Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildiAli KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi.

16.09.2019 23:38
Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi
Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de polislerin durdurduğu bir TIR'dan gümrük kaçağı 11 milyon adet boş sigara makaronu ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada Niğde - Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde 33 R 7551 plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 55 bin paket (11 milyon adet) gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirilirken, sürücü M.B.B. gözaltına alındı.
Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi

Niğde, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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