24.06.2019 17:07
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Niğde'de 2 FETÖ Şüphelisi yakalandı

Niğde

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki şüpheli yakalandı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan H.K'yı Bor ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Kardeşi adına kayıtlı GSM hattı üzerinden ByLock programı kullandığı tespit edilen H.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Haldun Halil Olcay, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu Niğde'de yakalandı.

Gözaltına alınan meslekten ihraç edilen subay Olcay, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
paralel devlet yapılanması , pdy soruşturması , fetö , niğde , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:29 Tır ile otomobil çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti
17:27 Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
17:23 Başakşehir'de TEM kenarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı
17:19 Apartmanı saran kötü kokunun nedeni şoke etti
17:18 Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu
17:17 Kadın polislere sözlü taciz olayında şüpheliler serbest kaldı
17:16 Bağcılar'da 5 katlı binada yangın