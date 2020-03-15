Niğde'de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Niğde'de üç farklı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
15.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:54
Niğde 'de üç farklı suçtan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Üç ayrı suça karışan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E. (27), Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, cezaevine gönderildi.
Üç ayrı suça karışan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E. (27), Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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