Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlaması

Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlamasıNİĞDE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 işçinin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, katıldığı basın açıklamasıyla kutlandı.

30.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:51
Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlaması
NİĞDE'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 işçinin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, katıldığı basın açıklamasıyla kutlandı.
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Ömer Halisdemir Meydanı'nda, valilikten alınan izinler doğrultusunda, 3 işçi ile birlikte basın bildirisi okudu. Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapılan meydanda işçiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uydu. Ellerinde bayrak ile dövizler taşıyan işçiler, maske de taktı.
Basın bildirisini okuyan HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Demircioğlu ise "1 Mayıs, çalışma hayatının sorunlarının gündeme geldiği, taleplerin yüksek sesle dile getirildiği önemli bir gündür. HAK-İŞ olarak etkin 1 Mayıs kutlanmasına büyük önem veriyoruz. Daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Bu zor günler bittiğinde, binlerce emekçi kardeşimizle alanlarda en coşkulu şekilde buluşacağız" dedi.
Açıklamanın ardından İl Başkanı Demircioğlu ile işçiler, meydandan ayrıldı. Niğde’de 3 işçiyle ’1 Mayıs’ kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, 1 Mayıs, Niğde, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kur’an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
İstanbul’dan Kayseri’ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haberler
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10’un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Haberler
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan’da 15 kişi hastaneye kaldırıldı Haberler
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat’tan beri bir ilk gerçekleşti Haberler
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Haberler››Güncel››Niğde'de 3 işçiyle '1 Mayıs' kutlaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:26: Kısıtlamaya saatler kala çarşı ve pazarlar doldu taştı - Haber 14:26: TCDD personel konaklama vagonları teslim alındı - Haber 14:26: Rize'de koronavirüs tedbirleri - Haber 14:26: Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Haber 14:26: Gaziantep'te muhtar, maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 13:30: Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim - Haber 12:51: İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı - Haber 12:21: Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek - Haberler 11:35: Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu - Haberler