Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi

Niğde
'de yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste 3 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Niğde- Adana
Otoyolu Eminlik gişelerinde şehirler arası yolcu otobüslerinde uygulama yaptı.
Durdurulan bir otobüsün bagaj kısmına narkotik köpeği "Aron"un tepki vermesi üzerine ekipler, detaylı arama yaptı. Aron'un tepki verdiği valizde yapılan aramalarda 3 parça halinde 3 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan valizin sahibi A.C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA