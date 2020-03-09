Niğde'de 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Niğde'de 3 ton 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
09.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:06
Niğde 'de 3 ton 650 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ulukışla ilçesindeki yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında Gaziantep'ten İzmir 'e seyreden kargo firmasına ait nakliye aracında arama yapıldı.
Aramada bandrol, hologram ve sevk irsaliyesi bulunmayan 3 ton 650 kilo sarmalık kıyılmış tütün bulundu.
Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 45 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ulukışla ilçesindeki yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında Gaziantep'ten İzmir 'e seyreden kargo firmasına ait nakliye aracında arama yapıldı.
Aramada bandrol, hologram ve sevk irsaliyesi bulunmayan 3 ton 650 kilo sarmalık kıyılmış tütün bulundu.
Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla 45 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Niğde'de 3 ton 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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