03.07.2019 16:31
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Niğde'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Niğde

Niğde'de yol kontrol uygulamasında bir araçta 37 kaçak göçmen yakalandı.

Niğde'de yol kontrol uygulamasında bir araçta 37 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana yolu Ulukışla Eminlik Gişeleri'nde asayiş uygulaması yapan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.R. yönetimindeki 33 MA 4495 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 17'si erkek, 9'u kadın ve 12'si çocuk olmak üzere toplam 37 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Sürücü A.R. gözaltına alınırken, Ulukışla İlçe Polis Merkezine götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Ulukışla, Adana, Niğde, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:35   Kontrolünü kaybettiği araç ile askeri araca çarptı: 1 yaralı
16:35   FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu tutuklandı
16:33   Eski eşini bıçaklayan koca tutuklandı
16:31   Niğde'de 37 kaçak göçmen yakalandı
16:30   Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
16:30   Akrabasını öldürerek ormanlık alana gömen şahsa müebbet hapis
16:28   Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye ekipleri kurtardı