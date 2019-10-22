Haberler » Güncel » Niğde'de 4 bin 390 kişi iş sahibi oldu

Niğde'de 4 bin 390 kişi iş sahibi oldu

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 'Burası Türkiye Burada İş var' sloganı ile başlatılan istihdam seferberliğinde 4 bin 390 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

22.10.2019 11:02Niğde'de 4 bin 390 kişi iş sahibi oldu
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 'Burası Türkiye Burada İş var' sloganı ile başlatılan istihdam seferberliğinde 4 bin 390 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 yılı son toplantısı Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Şimşek; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 'Burası Türkiye burada İŞ var' sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği devam etmektedir. Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce 01.01.2019-30.09.2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerinden 4 bin 982 açık iş ilanı alınmış, 4 bin 390 kişi özel sektörde bu iş ilanlarında işe yerleştirmiştir. Ayrıca özel sektör temsilcileri ile düzenlenen 330 farklı işbaşı eğitim programından 716 kursiyer mezun edilerek yine işbaşı yaptırılmıştır. Ülkemizin kalkınması ve işsizliğin önlenmesi adına ilimizde tüm paydaşlarla işbirliğinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - NİĞDE

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:42 Katalonya'daki gösteriler İspanya geneline yayılıyor
12:42 Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris öldü
12:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruları cevapladı (2)
12:40 Çocuklarını evlendirdikten sonra koruyucu aile oldular - BOLU
12:40 Irak: "Suriye'den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak"
12:40 PENDİK'TE KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
12:40 Yol inşaatından sökülen 6 asırlık zeytin ağacı meyve verdi
22.10.2019 12:43:36