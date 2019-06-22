22.06.2019 23:08
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Niğde'de 4. kattan düşen kız çocuğu öldü

Niğde

Niğde'de, bir apartmanın 4'üncü katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Niğde 'de, bir apartmanın 4'üncü katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çayır Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 3 yaşındaki Yağmur Şahin, dengesini kaybederek düştü.
Çocuklarının düştüğünü fark eden aile, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis , olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Niğde , Güncel

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