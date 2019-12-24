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Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendiNiğde'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

24.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:45
'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi
Niğde'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Konaklı kasabasında aynı aileden Sakine E. (38), Vedat E. (37), Elif E. (10), Esma E. (4) ve Beyza E. (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 5 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kent merkezinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T. (43) ile Muhammed T. (13) hastaneye başvurdu.
Her iki olayın ardından tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

Niğde, Güncel

Kaynak: DHA


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