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Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Niğde'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

05.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:42Niğde'de 400 yıllık Kur'an-ı Kerim ele geçirildi
'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'dan Niğde'ye el yazması Kur'an-ı Kerim getirileceğine dair bilgiye ulaştı. Ekipler Altunhisar İlçesinde yol arama faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - NİĞDE

İstanbul, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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5.03.2020 18:00:49