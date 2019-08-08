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Niğde'de 5 mülki idare amirinin atamaları yapıldı

Niğde'de görev yapan 5 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve Kaymakamlığa atamaları yapıldı.

08.08.2019 13:53 Niğde'de 5 mülki idare amirinin atamaları yapıldı
Niğde'de görev yapan 5 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve Kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Açıklanan kararname sonrasında Niğde'de bulunan Mülki İdare Amirlerinde de değişiklik oldu. Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç Denizli Vali Yardımcılığı'na, Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ Amasya Vali Yardımcılığı'na, Ulukışla Kaymakamı Arif Oltulu Rize Güneysu Kaymakamlığı'na, Hukuk Müşaviri Cevat Uyanık Artvin Vali Yardımcılığına Hukuk Müşaviri Mehmet Öz Hatay Vali Yardımcılığına, Altunhisar Kaymakamı Ömer Özbay ise Artvin'in Ardanuç ilçesine atandı. - NİĞDE

Bekir Sıtkı Dağ, Ekrem Aylanç, Denizli, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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