Niğde'de 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Niğde'de düzenlenen operasyonda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
20.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:44
Niğde 'de düzenlenen operasyonda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adrese operasyon düzenlendi.
Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu S.M. ve E.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adrese operasyon düzenlendi.
Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu S.M. ve E.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel