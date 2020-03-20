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Niğde'de 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

20.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:44
Niğde'de 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Niğde 'de düzenlenen operasyonda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 adrese operasyon düzenlendi.
Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 534 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu S.M. ve E.Z. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

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