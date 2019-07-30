Haberler» Güncel» Haber

Niğde'de 6 bin lira sahte para ele geçirildi

Niğde'de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

30.07.2019 14:05 Niğde'de 6 bin lira sahte para ele geçirildi
Niğde'de 6 bin 150 lira sahte para ve bir dolar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "parada sahtecilik" ihbarı üzerine fiziki takibe aldığı aracı, Altunhisar ilçesinde durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada, 29 adet 50, 47 adet ise 100 liralık sahte banknot ele geçirdi, ayrıca aramalarda bir dolar da bulundu.
Alışveriş yaparak sahte paraları ellerinden çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Y.A. ve O.F, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40   Başkan Kurt Seyitgazililer ile buluştu
14:40   CAS'tan Trabzonspor'a ret
14:40   "Hakkımızı helal etmiyoruz"
14:40   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de
14:40   SİVAS Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu
14:40   KONYA Beyşehir'de silah fabrikasında yangın - DRONE
14:39   Samandağ'da yüzme kursu başladı