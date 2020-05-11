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Niğde'de 7 katlı apartmanın çatısı yandı

Niğde'de 7 katlı apartmanın çatısı yandıNİĞDE'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

11.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:44

NİĞDE'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.

Şahsüleyman Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatının tamamını sardı. Alevlerin ve dumanların yayıldığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye erlerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangında, can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde’de 7 katlı apartmanın çatısı yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Niğde, Güncel, Haber

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