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Niğde'de 7 katlı binanın çatı katında yangın

Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

05.08.2019 16:34 Niğde'de 7 katlı binanın çatı katında yangın
Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İlhanlı Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatı katının tamamını sardı.

Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. - NİĞDE

İlhanlı Mahallesi, İtfaiye, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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