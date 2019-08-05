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Niğde'de 7 katlı binanın çatı katında yangın

Niğde'de 7 katlı binanın çatı katında yangınNİĞDE - Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu.

05.08.2019 17:20
Niğde'de 7 katlı binanın çatı katında yangın
Niğde'de 7 katlı binanın çatı katında yangın
NİĞDE - Niğde'de 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
İlhanlı Mahallesinde 7 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatı katının tamamını sardı.
Kattan alevlerin ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, ardından soğutma çalışması yapıldı.

İtfaiye, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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