Haberler » Güncel » Haber

Niğde'de 8 kaçak göçmen yakalandı

NİĞDE'de, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücüye 11 bin 320 TL idari para cezası kesildi.

27.09.2019 16:55Niğde'de 8 kaçak göçmen yakalandı
NİĞDE'de, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan minibüste 8 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücüye 11 bin 320 TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında A.S. yönetimindeki 63 AB 175 plakalı minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Minibüste yapılan aramada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin polise sahte kimlik kartı gösterdiği ve yol izin belgelerinin olmadığı belirlendi. 8 kaçak göçmen Sınır dışı edilmek üzere Niğde İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü A.S ve şoförün yanında bulunan F.K., gözaltına alındı. A.S.'ye 11 bin 320 TL idari para cezası uygulandı.



Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:36 'Tekirdağ'ın depremden korunması için kentsel dönüşüme ihtiyacı var' ((marmara_ereglısı)
20:35 Safranbolu'da 'en iyi korunan ev'e plaket çakıldı
20:34 Soylu: "Türkiye bütün kurumlarıyla birlikte tam bir entegrasyon içinde meseleye vaziyet etmeye...
20:34 Antalya'da trafik denetimi
20:33 19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü
20:33 Sevgilisin öldürdüğü hülya, toprağa verildi
20:30 Edirne tbmm başkanı şentop türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim var