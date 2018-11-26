Niğde'de Ağır Yük Araçları Denetlendi

Niğde
'de ağır yük taşıtlarına yönelik denetimlerde, 26 şoföre 15 bin lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının talimatıyla trafik kazalarına neden olan ihlallerin giderilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin arttırılması amacıyla uygulamalara devam ediliyor.
Bu kapsamda, ağır yük taşıtlarına yönelik yapılan özel denetimlerde 679 araç kontrol edildi, ihlalleri tespit edilen 26 şoföre, 15 bin 957 lira cezai işlem uygulandı.
Niğde
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:02