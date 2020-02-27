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Niğde'de ana sınıfı öğrencileri fidan dikti

Niğde'de Abdulhamit Han Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri, "ağaç sevgisi etkinlikleri" kapsamında fidan dikti.

27.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:12Niğde'de ana sınıfı öğrencileri fidan dikti
'de Abdulhamit Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri, "ağaç sevgisi etkinlikleri" kapsamında fidan dikti.

Her öğrencinin üç fidan diktiği etkinlikte konuşan okul müdürü Ramazan Koyuncu, çocuklara ağaçları sevdirmek için ana sınıfı öğrencilerine yönelik fidan dikme etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerin çevreye karşı daha duyarlı olmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"Minik öğrencilerimize ağaç sevgisini anlattık ve bugün de fidan dikerek uygulamalı olarak görmelerini sağladık. Öğretmen ve velilerinin yardımı ile fidanlarını diken ana sınıfı öğrencileri okullarının bahçesine fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.Özellikle ana sınıfı öğrencilerine daha küçükken eğitim alacakları için fidan dikmenin önemini öğrenmeleri, gelecekte kendileri ve yaşadıkları bölge açısından büyük bir kazanım olacaktır."

Ramazan Koyuncu, Niğde, Han, Güncel

Kaynak: AA

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