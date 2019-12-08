Haberler » Güncel » Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı - Haber

Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

08.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:50Niğde'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağçaşar köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönen olayda, Z.G. (20), İ.G. (47), A.Y. (37) ve M.Y. (34), vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:08 Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı - Haber
00:08 Doğa Koleji'nden "devir" açıklaması - Haber
00:05 Ataşehir'de taciz görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücü yakalandı - Haber
00:05 Liseli genç kızdan iki gündür haber alınamıyor - Haber
00:05 Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu - Haber
00:01 Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı - Haber
23:36 CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok - Haber
23:31 Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü - Haber
23:20 12 gündür kayıp olan Buse Arslan bulundu - Haber
23:12 Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi - Haber
9.12.2019 00:16:59