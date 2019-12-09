Haberler » Güncel » Niğde'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - Haber

Niğde'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

NİĞDE'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Atila Yolalan (37), hayatını kaybetti.

09.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:01Niğde'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

NİĞDE'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan Atila (37), hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Merkeze bağlı Ağçaşar köyünde dün iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada mermilerin hedefi olan Zarife Gök (20), İrfan Gök, (47), Atila Yolalan ve Mustafa Yolalan (34) yaralandı. Yolalan, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden yaralılardan Zarife Gök'ün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. 6 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Yolalan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09 Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede - Haber
16:08 Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1) - Haber
16:08 Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı - Haber
16:04 ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber
16:04 Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:09:58