Haberler » Güncel » Niğde'de 'arazi' kavgası; enişte ile 2 yeğeni yaralı - Haber

Niğde'de 'arazi' kavgası; enişte ile 2 yeğeni yaralı

NİĞDE'de, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, R.G. (39) ve C.G. (35) kardeşler ile enişteleri F.D. (47) yaralandı.

23.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:16 Niğde'de 'arazi' kavgası; enişte ile 2 yeğeni yaralı

NİĞDE'de, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, R.G. (39) ve C.G. (35) kardeşler ile enişteleri F.D. (47) yaralandı. 

Merkeze bağlı köyünde, R.G. ve kardeşi C.G. ile eniştesi F.D. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine tabancayla ateş açtı. R.G. ve C.G. kardeşler ile enişteleri F.D., silahlı kavgada yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla  Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan R.G. ve C.G. kardeşler ile enişteleri F.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. 



Çayırlı, Niğde, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22   Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin niteliği artırılacak - Haber
17:22   Tey Abyad'daki engelli Suriyeli'ye tekerlekli sandalye yardımı - Haber
17:20   DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Haber
17:20   Doktoru darp eden saldırgan için istenen ceza belli oldu - Haber
17:20   Profesyonel aşçılar Şırnaklı kadınlarla yemek ve pasta yaptı - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
15:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Haber
14:37   Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Haber
14:23   Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Haber
23.12.2019 17:23:01