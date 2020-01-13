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Niğde'de asayiş

Niğde'de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren kişi suçüstü yakalandı.

13.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:26Niğde'de asayiş
'de başkalarının yerine ehliyet sınavına giren kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında Y.Ç'nin yerine sınavına girdiği belirlenen M.S, suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Esrar ve ruhsatsız tabanca bulundu
Polis ekipleri, merkez Hanlar Sokak'ta yapılan uygulamada, 42 S 1422 plakalı araç içinde bulunan M.R.G'nin üzerinden bir miktar esrar ele geçirdi.
Araçta yapılan aramada ise kavanoz içerisinde esrar ile ruhsatsız tabanca ve 7 fişek bulundu.
M.R.G. ile yanındaki A.T. gözaltına alındı.
Sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen 3 kişi yakalandı.
Zanlıların üst aramasında 5,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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