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Niğde'de asayiş

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

04.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:54Niğde'de asayiş
'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yaptığı çalışmada, T.Y. ve S.A'yı yakaladı.
Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Aydınlık Caddesi üzerindeki bir marketten yapılan hırsızlık olayıyla ilgili ekipler, O.K. ve T.Y'yi gözaltına aldı.
Hakkında 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan T.Y, cezaevine gönderildi, O.K, hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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