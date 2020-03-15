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Niğde'de asayiş uygulaması

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocuk ve gençlerin güven içerisinde yolculuk yapmaları, trafik kazalarının önlenmesi, narkotik ve kumar başta olmak üzere asayiş olaylarından uzak tutulması ve korunmasını sağlamak amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

15.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:14
Niğde'de asayiş uygulaması
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle çocuk ve gençlerin güven içerisinde yolculuk yapmaları, trafik kazalarının önlenmesi, narkotik ve kumar başta olmak üzere asayiş olaylarından uzak tutulması ve korunmasını sağlamak amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Servis araçları, umuma açık yerler, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulü satan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında, şüphelilere yönelik uygulama yapıldı.

Uygulamada, il merkezi ve ilçelerde 132 araç kontrol edildi, 4 araca 968 lira ceza kesildi. 1075 GBT sorgulaması yapıldı, 4 şahsa yoklama kaçağı durumundan işlem yapıldı.
1 kıraathaneye alkolden, 1 kıraathaneye sigaradan, 1 iş yerine ruhsatı olmadığından ve 2 iş yerine mesul müdür bulundurmadığından, idari işlem yapıldı.

Ayrıca Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları sahte koronavirüsü taraması yapan dolandırıcılara karşı uyardı.

Cebeloğlu, ikametlere gelerek kendilerini Sağlık Müdürlüğü görevlileri gibi tanıtıp, koronavirüs taraması yaptıkları ve evde ölçüm yapacaklarını beyan edenlere inanılmaması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

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