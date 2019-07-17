17.07.2019 10:36
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Niğde'de ay tutulması

Niğde

Niğde'de Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya "Parçalı Ay Tutulması" fotoğraflarını çekti.

Niğde'de Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya "Parçalı Ay Tutulması" fotoğraflarını çekti.

Türkiye'den de takip edilebilen "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34'te gerçekleşmeye başlarken ay tutulması öncesinde Niğde'de kızıla bürünen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya, "Ay tutulmasının fotoğrafını çekiyorum. Kısıtlı astronomi olaylarından bir tanesinin dünyanın yüzde 65'lik karartı bölgesinde kaldığını tahmin ettiğimiz ayın portre fotoğraflarını çektim. Güzel kareleri paylaşmak için fotoğraf çekimini yapacağız" dedi. - NİĞDE
Kaynak: İHA
Fatih Kızılkaya, Türkiye, Niğde, Güncel

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