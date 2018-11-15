Niğde'de Aynı Aileden 3 Kişi Sobadan Zehirlendi

NİĞDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Yaylayolu köyünde sobadan zehirlendiklerini belirten aile, 112'yi arayarak yardım istedi. Bunu üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Mesut Kıran (67) ve Meryem
Kıran (63) ile Pınar
Akçay (17) ambulansla Niğde
Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - Niğde
Niğde
15 Kasım 2018 Perşembe 10:44