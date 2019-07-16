16.07.2019 22:29
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Niğde'de bağ evine 'kumar' baskını

Niğde

NİĞDE'de, kumar oynatılan bağ evine yapılan baskında ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

NİĞDE'de, kumar oynatılan bağ evine yapılan baskında ev sahibi gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.
Merkeze bağlı Fertek  Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki bir bağ evinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi alan Niğde  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, akşam saatlerinde bilinen adrese baskın yaptı. Bağ evinin sahibi, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamak, çevre kirliliğine neden olmak ve 4207 Sayılı Kanu'na muhalefet etmekten gözaltına alınırken, kumar oynayan 40 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
Niğde, Güncel

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