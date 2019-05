Niğde'de başarılı uzlaştırmacılara takdirname verildi

Kaynak: AA

Niğde'de Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından başarılı uzlaştırmacılara takdirname verildi.Adliyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adalet Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, adaletin her şeyden önce insanı merkeze alan, erdemle yaşatmayı amaçlayan bir değer olduğunu belirtti.Uzlaştırma müessesesinin de adaletin sosyal hedefine odaklandığını aktaran Dönmez, şunları kaydetti:"Bu sayede uyuşmazlıklar en kısa sürede en az masrafla en etkili biçimde çözme arayışına gidiliyor. Bunun için de alternatif çözüm yolları giderek yaygınlaşıyor. İhtilafları kalıcı biçimde çözerek sosyal barışa katkı sunuluyor. Uzlaştırmada kaybeden olmuyor, her iki taraf da kazanıyor. Uzlaştırma her iki tarafı da mutlu sonuca ulaştıran bir çözüm yoludur. Bu sebeple yargısal adaletin yollarını açık ve hazır tutmak kadar toplumun sorun çözme kültürünü geliştirmek, sulh ve anlaşma yollarına teşvik etmek de önemli."Konuşmanın ardından Dönmez, Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal ve uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı İsmet Eşme, başarılı 24 uzlaştırmacıya takdir belgesi verdi.Töreninin ardından savcı Eşme tarafından "Uzlaştırma Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Niğde