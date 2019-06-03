03.06.2019 19:52
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Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.

Niğde'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.
Niğde Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Şehitlerin için okunan Mevlid-i Şerif ve edilen dua programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı.
Yapılan duaların ardında, Vali Şimşek ve beraberindekiler, kabirleri gezerek karanfil bıraktı, dua etti. Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti
Kaynak: AA
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