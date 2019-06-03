Niğde'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

Niğde
'de Ramazan Bayramı
öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.
Niğde Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Şehitlerin için okunan Mevlid-i Şerif ve edilen dua programına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, AK Parti
Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun
ve Selim Gültekin
, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş
, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir
, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı.
Yapılan duaların ardında, Vali Şimşek ve beraberindekiler, kabirleri gezerek karanfil bıraktı, dua etti.
Kaynak: AA
Şerif Yılmaz 2
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