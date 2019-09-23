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Niğde'de "Beraber Yürüyelim" etkinliği

Niğde'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

23.09.2019 13:26Niğde'de
Niğde'de "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile vatandaşlar, Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar, "Beraber Yürüyelim" temasıyla bisiklet sürdü, halk yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüşün ardından protokol üyeleri ile basın mensupları 5 Şubat Spor Salonu'nda voleybol maçı yaptı.
Ayrıca, "Avrupa Hareket Haftası" kapsamında Dr. Sami Yağız Caddesi'nde oluşturulan "Spor Sokağı"nda, tenis, voleybol, futbol, bilek güreşi, satranç, badminton ve masa tenisi gibi sportif etkinlikler düzenlendi.

Avrupa, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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