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Niğde'de bir belde daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

06.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:54
Niğde'de bir belde daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Niğde 'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda koranavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Bozköy beldesi bugünden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Niğde'de bugün Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesi, 1 Nisan'da da ilçeye bağlı Ulukışla köyü karantina altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çiftlik, Bozköy, Niğde, Güncel
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