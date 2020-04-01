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Niğde'de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

01.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:40
Niğde'de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Niğde 'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Ulukışla köyünün bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle biraraya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Altunhisar, Ulukışla, Niğde, Güncel
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