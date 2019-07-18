Niğde
'de boyları 2 metreyi aşan 110 kök kenevir ele geçirildi
Niğde'de jandarma ekipleri boyları 2 ila 2,5 metre arası 110 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Niğde il Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler Merkez Edikli
Kasabasında F.A.?ın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri F.A'ın Edikli Kasabasında bulunan evinini ekletisine operasyon düzenledi. Operasyonda boyları 2 ile 2.5 metre arası arasında değişen 110 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri jandarma tarafından tek tek sökülüp yakılarak imha edildi. Olay ile ilgili F.A gözaltına alındı.