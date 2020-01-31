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Niğde'de bulunan hasta yaban keçisi ile kızıl şahin tedavi altına alındı

Niğde'de arazide bulunan hasta yaban keçisi ile bitkin haldeki kızıl şahin tedavi altına alındı.

31.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:26Niğde'de bulunan hasta yaban keçisi ile kızıl şahin tedavi altına alındı
'de arazide bulunan hasta yaban keçisi ile bitkin haldeki kızıl şahin tedavi altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi av koruma timleri, Çamardı ilçesi Demirkazık Hayatı Geliştirme Sahası Yelatan köyü civarında hasta yaban keçisi buldu.
Alay beldesinde ise bir vatandaşın evinin bahçesinde bitkin halde kızıl şahin bulundu.
Ekipler, yaban keçisi ile kızıl şahini tedavileri için Mersi'ndeki Tarsus Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti.

Niğde, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

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