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Niğde'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor

Niğde'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyorNİĞDE Belediyesi koronavirüs salgınına karşı cadde, sokak ile kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

26.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:12
Niğde 'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor
NİĞDE Belediyesi koronavirüs salgınına karşı cadde, sokak ile kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda yapılan duyurular sonrasında yıkama yapılacak cadde ve sokaklar konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor ve araç park etmemeleri isteniyor. Ekipler Bankalar ve Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki cadde ve sokaklarda sabunlu suyla yıkama çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmalar Niğde genelinde kapsamlı bir şekilde devam ederken Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bütün dünyada yayılan koronavirüs küresel bir sorun haline gelmiştir. Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi ilimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini ilimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatırız? dedi.
Niğde'de başta otobüs durakları olmak üzere cadde ve kaldırımların dezenfekte edilmesinden dolayı vatandaşlar böyle bir çalışma yapılmasının ardından son derece memnun olduklarını ifade etti.
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Niğde’de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İtfaiye, Niğde, Güncel

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Niğde'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor

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