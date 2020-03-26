Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Niğde'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor

Niğde Belediyesi koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri alarak cadde, sokak ile kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında büyük bir dezenfekte çalışması yaptı.

26.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:10
Niğde'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor
Niğde Belediyesi koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri alarak cadde, sokak ile kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında büyük bir dezenfekte çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarda yapılan duyurular sonrasında yıkama yapılacak cadde ve sokaklar konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor ve araç park etmemeleri isteniyor. Ekipler Bankalar ve Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki cadde ve sokaklarda sabunlu suyla yıkama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar Niğde genelinde kapsamlı bir şekilde devam ederken Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bütün dünyada yayılan korona virüs küresel bir sorun haline gelmiştir. Korona virüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi ilimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini ilimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatırız" dedi.

Niğde'de başta otobüs durakları olmak üzere cadde ve kaldırımların dezenfekte edilmesinden dolayı vatandaşlar böyle bir çalışma yapılmasının ardından son derece memnun olduklarını ifade ettiler. - NİĞDE
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Niğde Belediyesi, Emrah Özdemir, İtfaiye, Niğde, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Niğde'de cadde ve kaldırımlar dezenfekte ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı Haberler
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı
Bakırköy Adliyesi’nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Haberler
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Emine teyze ’Kuzularım aç yem istiyorum’ dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:07: Silvan'da dolu yağışı hayatı felç etti - Haber 19:07: ISTANBUL-ERDOĞAN G20 LIDERLER OLAGANUSTU ZIRVESI VIDEO KONFERANSINDA KONUŞTU - Haber 19:07: ANKARA ERDOĞAN G20 LIDERLER OLAGANUSTU ZIRVESI VIDEO KONFERANSINDA KONUŞTU - Haber 19:07: MUĞLA Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldı - Haber 19:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haber 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber 18:00: Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı - Haber 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır - Haberler