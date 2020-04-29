Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Niğde'de çatı yangını korkuttu

NİĞDE'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın daire sakinlerini endişelendirdi.

29.04.2020 01:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 01:23
NİĞDE'de 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın daire sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yolaçtı.
Merkez Selçuk Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında gece saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Endişelenen daire sahipleri dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürürken, polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Daire sahipleri de evlerine girerken, hasara yolaçan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Niğde’de çatı yangını korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Selçuk, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un’un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Haberler
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden’ı destekleyecek Haberler
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
ABD’de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor Haberler
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Haberler››Güncel››Niğde'de çatı yangını korkuttu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:18: Türkiye'nin tıbbi yardım uçağı ABD'ye ulaştı - Haber 03:12: ABD, Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin "özerklik" ilanından endişeli - Haber 03:08: Kahramanmaraş'ta havaya ateş ederek gezen alkollü sürücü yakalandı - Haber 03:05: Nevşehir'de mehterli sahur - Haber 03:03: Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi - Haber 00:46: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla - Haber 00:08: 42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı - Haber 22:04: Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir - Haber 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi - Haber 00:23: Arabistan'dan getirilen vatandaş, mola verilmediği için öfkelendi: Rezillik, hiçbir şey göründüğü gibi değil - Haber