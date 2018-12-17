Niğde'de Cezaevi Firarileri Yakalandı

Niğde
'de Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden iki hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.G. ve 5 ayrı suçtan 4 yıl 6 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.C'yi saklandıkları adreste yakaladı.
İki kişi, işlemlerinin ardından Niğde Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Ayrıca şahısların gizlendikleri adreste uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Niğde
Kaynak: AA